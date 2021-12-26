Эколог объяснил, почему густая пена покрыла Черное море под Анапой

Фото: кадр из видео.

Густая пена покрыла Черное море под Анапой. Об этом сообщают туристы, гулявшие по пляжу.

По их словам, побережье в районе Благовещенской выглядело непривычно. Люди засняли необычное явление на видео и загрузили ролик в соцсети.

Как правило, пена образуется в море при сбивании воды с водорослями, солями и жирами, которые содержатся в нем. Но, по словам эколога, причиной этого «взбитого безумия» могли стать и ливни, прошедшие на Кубани.

- Пена в море образуется либо от органических соединений, которые находятся на поверхности воды, либо от фосфорных - они содержатся в мыле, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Пена хоть и не сильно объемная, но заходить в нее крайне опасно, ведь увидеть, что скрывается под ней, невозможно. Так что людям советуют быть осторожнее.