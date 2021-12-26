Следователи организовали проверку после сообщений о пытках в сочинской полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком Кубани отреагировал на сообщения о пытках в отделе МВД Сочи. Напомним, ранее в Сети появилось видео, которое записал Евгений Ипатов, подрабатывавший электромонтажником на курорте. Мужчина рассказал, что его подозревают в краже 60 тысяч рублей. А чтобы он взял вину на себя, полицейские его избили. Через неделю после случившегося парня Евгения нашли мертвым. После этого проверку организовали в краевом главке. А теперь к разбирательствам подключились и следователи.

- Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Поводом стала информация о применении физической силы сотрудниками полиции к 25-летнему мужчине в сентябре 2021 года.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а после окончания проверки будет принято процессуальное решение.