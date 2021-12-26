В Новороссийске продлили режим повышенной готовности из-за непогоды до 27 декабря

Фото пресс-службы администрации Новороссийска.

Непогода, бушевавшая на Кубани в субботу, отступать пока не планирует. По прогнозам, в некоторых районах края возможны дожди. А в Новороссийске синоптики предупреждают об опасных ливнях. В связи с этим власти продлили действие режима повышенной готовности. По прогнозам, стихия задержится в городе до 27 декабря.

- Городские органы управления, силы и средства направлены на ликвидацию ЧС, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Новороссийска. - За прошедшие сутки спасатели отработали 60 вызовов, связанных с подтоплением придомовых территорий, подвалов, домов и хозяйственно-бытовых объектов.

Как говорят местные власти, больше половины обращений поступило из Цемдолины.

- Сложные ситуации из-за разлива рек сложились также в Глебовском и Абрау-Дюрсо, - уточняют в администрации города. - Во всех внутригородских районах и сельских округах развернуты эвакопункты.

На данный момент спасатели расчищают русла реки, а также выставляют посты наблюдения.