Проект обновления пляжа «Ривьера» в Сочи стал лучшим на всероссийском архитектурном конкурсе

Фото: пресс-службы администрации Сочи.

То, каким стал пляж «Ривьера» в Сочи после реконструкции, «КП» - Кубань» рассказывала в июне 2021 года. Территорию пляжа увеличили вдвое, обновили спортплощадки. В верхней части набережной появились современные и комфортные места для отдыха, просторный и уютный сквер. Также для туристов создана новая смотровая площадка. А теперь стало известно, что проект обновления пляжа стал лучшим на всероссийском архитектурном конкурсе.

Как сообщают в мэрии Сочи, всего оценивалось более 100 представленных работ. Проект «пляж «Ривьера»» победил в конкурсе «Жилье и городская среда – лучшие практики».

- Это престижная награда, которая в очередной раз подтверждает, что главная набережная Сочи станет одной из лучших в мире, – сказал директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Семен Вялкин.