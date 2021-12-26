В Сочи две тысячи жителей остались без воды из-за новой аварии

Фото instagram.com/mup_vodokanal_sochi

В Сочи две тысячи жителей остались без воды. Причиной тому стала новая авария на водоводе. Как стало известно, прорыв произошел в районе пансионата «Электроника» на Новороссийском шоссе 26 декабря. Именно этот водовод снабжает более 2 тысяч жителей Сочи.

- На время проведения восстановительных работ у абонентов ряда домов могут наблюдаться перебои с водоснабжением, - сообщают «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе водоканала Сочи. - В зону отключения попали улицы Краснополянская, Новороссийское Шоссе, Шоссейная, Звездная, Гвоздик, Ручей Видный, Сухумское шоссе, Пробковая, Украинки, Туренко, 50 лет СССР, Октября, Красных партизан, Ушинского, Глазунова, Ялтинская, Самшитовая, Железнодорожная, Парковая, Платановая.

Вернуть благо цивилизации жителям обещают к 17:00 26 декабря.

Напомним, 23 декабря из-за аварии на водопроводе тысяча жителей осталась без воды. В микрорайон Кудепста для оперативного устранения крупной течи выехали специализированные бригады. Воду горожанам вернули вечером того же дня.