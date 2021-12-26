По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кубани начала проверку после сообщений о пытках в полиции Сочи. Ранее сообщалось, 25-летний электромонтажник из Адлера Евгений Ипатов записал видео. В ролике мужчина рассказал об избиении в полиции. Таким образом, по его словам, правоохранители хотели выбить из него признание вины в краже. Самого парня уже нет в живых. Как выяснилось, через неделю после случившегося в отделе МВД, его тело нашли на железнодорожных путях. Тело было обезглавлено.

Ранее служебную проверку организовали в МВД Кубани. Позднее к разбирательствам подключились в СК. А теперь обстоятельства случившегося будут выяснять еще и в прокуратуре края.

- Прокуратурой Сочи организовано проведение проверки по сообщениям о нарушении прав мужчины при задержании и допросе в отделе полиции Центрального района Сочи, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.