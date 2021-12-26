Полиция Кубани организовала проверку после взрыва машины около жилых домов

Фото: instagram.com/ognikubani

Этот инцидент произошел в станице Казанской Кавказского района. Там компания молодых людей решила устроить опасное развлечение - эффектно избавиться от старенькой «семерки».

Этот момент попал в объектив камеры случайного очевидца. На кадрах видно, как машину припарковали неподалеку от жилых домов. Один из мужчин что-то положил внутрь салона, а через пару секунд прозвучал взрыв. В момент сильного хлопка во все стороны полетели запчасти от легковушки, начал идти дым.

К счастью, к серьезным последствиям эта забава не привела. По предварительной информации, никто не пострадал. Однако полиция заинтересовалась видео и начала разбирательства по этому поводу.

- По данному факту проводится проверка, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.