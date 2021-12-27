Что произошло за ночь 27 декабря в Краснодарском крае

Дорогу полностью открыли для движения

Что произошло за ночь 27 декабря на Кубани. В краевом центре закончили ремонт дороги на улице 40-летия Победы. Движение открыли от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков поздно вечером. Этого события местные жители ждали с нетерпением. Об открытии участка сообщил мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Обновили улицу рабочие в срок.

Маршрутные автобусы вернутся к работе по прежним схемам. Для удобства пассажиров установлены новые остановочные павильоны. Жители смогут в уже привычных для них местах садиться в транспорт и отправляться в поездки.

Прокуратура Кубани начала проверку после сообщений о пытках в полиции Сочи. Надзорное ведомство выясняет обстоятельства случившегося.

Эколог объяснил, почему густая пена покрыла Черное море под Анапой. Плотная белая масса напугала туристов.

Итальянского хирурга превозносили в России после уникальных операций, а после смерти пациентов объявили палачом. Скандал учинила девушка врача, на которой он обещал жениться.

Мэрия опубликовала афишу новогодних мероприятий в Краснодаре. Развлечения придутся по вкусу и взрослым, и детям.