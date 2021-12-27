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Общество27 декабря 2021 4:01

Погода 27 декабря 2021 в Краснодаре: город будет во власти затяжного дождя

Затяжной дождь накроет Краснодар 27 декабря
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Лить будет целый день

Лить будет целый день

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Узнали, какая будет погода 27 декабря 2021 в Краснодаре. Небо над городом затянут тучи. Дождь будет лить целый день. Временами очень сильный.

- 27 декабря в Краснодаре ожидается дождь. Ветер южный с переходом на северный 5-10 м/с, ночью порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 2…4 градуса, днем 4…6 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Неделя в Краснодаре и крае ожидается достаточно теплой для декабря. Днем столбики на термометрах будут подниматься до 12 градусов тепла. С 31 декабря на 1 января ночью будет 0, возможен небольшой мороз.