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В Краснодаре продлили ограничение движения на улице Орджоникидзе до 30 декабря. Об этом сообщают в администрации города.

Напомним, ранее участок улицы должны были перекрыть раньше, возобновить движение планировалось 28-го числа. Однако из-за переноса даты мероприятия, которое затрагивает Орджоникидзе, действие ограничений продлили.

- На отрезке улицы от Красноармейской до Красной автомобилисты не смогут проехать с 06:00 27 декабря до 30 декабря, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Автолюбителей просят быть внимательными. А также в мэрии напомнили, что с 22:00 26 декабря на Орджоникидзе нельзя будет парковать машину. Все оставленные авто будут убирать.

- На этом отрезке будет организована стоянка транспорта участников и гостей мероприятия, - добавляют в администрации.