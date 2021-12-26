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В Краснодаре открыли обновленный участок дороги на 40-летия Победы. Об этом сообщают в администрации города.

Напомним, эту улицу обновлять начали в апреле 2021 года. Само преображение отрезка от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков длилось полгода. За этот немалый срок рабочие расширили проезжую часть, оборудовали съезды, модернизировали инженерные сети и установили новое освещение. В последние дни ремонта бригады разметили дорогу, выдели велодорожки, а также установили остановочные павильоны.

- Утром 27 декабря здесь снова поедет общественный транспорт, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Он будет двигаться по прежним схемам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре продлили ограничение движения на улице Орджоникидзе до 30 декабря. Связано это с переносом даты проведения мероприятия.