В Краснодаре машина после ДТП влетела в здание бывшего «Централя»

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Вечером 26 декабря на главной улице Краснодара случилась авария. На пересечении Красной и Гимназической столкнулись две машины. Удар был такой сильный, что одна из легковушек сменила траекторию движения и врезалась в здание бывшей гостиницы «Централь».

По словам очевидцев, никто из прохожих не пострадал - в момент аварии чудом на тротуаре никого не было. Однако, по некоторым данным, помощь медиков понадобилась одному из водителей.

Что стало причиной аварии, уточняют автоинспекторы, проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что семья из Краснодара трижды за месяц чуть не лишилась дома из-за лихачей. Владельцы обращались за помощью к властям, но там им предложили продать жилье.