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Происшествия26 декабря 2021 19:38

В Краснодаре машина после ДТП влетела в здание бывшего «Централя»

По предварительным данным, никто не пострадал
Евгения СОРОКА
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Фото: t.me/krd_tipich_ru

Фото: t.me/krd_tipich_ru

Вечером 26 декабря на главной улице Краснодара случилась авария. На пересечении Красной и Гимназической столкнулись две машины. Удар был такой сильный, что одна из легковушек сменила траекторию движения и врезалась в здание бывшей гостиницы «Централь».

По словам очевидцев, никто из прохожих не пострадал - в момент аварии чудом на тротуаре никого не было. Однако, по некоторым данным, помощь медиков понадобилась одному из водителей.

Что стало причиной аварии, уточняют автоинспекторы, проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что семья из Краснодара трижды за месяц чуть не лишилась дома из-за лихачей. Владельцы обращались за помощью к властям, но там им предложили продать жилье.