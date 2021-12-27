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Происшествия27 декабря 2021 5:14

Последствия ДТП с автопоездом в Сочи пришлось устранять дорожникам

На трассу вылилось горючее
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Авария с автопоездом «Магнит» произошла вечером 26 декабря. Водитель не справился с управлением, в результате большегруз перевернулся.

- ДТП случилось в 21:05 между Лоо и Дагомысом. Пострадавших нет. Последствия аварии пришлось устранять дорожникам. На месте ликвидировали розлив ГСМ. Движение ограничено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Специалисты добавили, что движение на месте ДТП восстановлено по одной полосе в 23:35.