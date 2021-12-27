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Общество27 декабря 2021 5:28

В Сириусе рассказали о работе «Сочи Автодрома»

Администрация прокомментировала ситуацию после слухов о полном закрытии
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/sochiautodrom

Фото: instagram.com/sochiautodrom

В сети появились сообщения о том, что «Сочи Автодром» закроют из-за превышения допустимых параметров уровня шума. После этого в адрес администрации Сириуса поступили запросы от неравнодушных людей, обеспокоенных прекращением работы автодрома.

В Сириусе пояснили, что полностью закрываться площадка не будет.

- Автодром закрывать не будут. Мероприятия, которые внесены в план соревнований на 2022 год, такие как, например, Sochi Drift Challenge, Российская дрифт-серия, WTCR, состоятся, - отметили в администрации федеральной территории.

Здесь планируют проработать график мероприятий. Для этого будет создана специальная рабочая группа.