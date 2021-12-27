Ночной клуб «АмБар» закрыли за нарушение антиковидных мер в Краснодаре

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В Краснодаре и крае продолжаются рейды на выявление точек общественного питания, нарушающих антиковидные меры. Так, 26 декабря ночной клуб «Амбар» работал после полуночи, а сотрудники находились без масок. Его опечатали до решения суда. Также нарушения выявили в ночном заведении «Бигуди».

- Еще в Сочи нормы нарушали в ресторане «Распутин на маяке». По всем ситуациям возбудили административные дела, нарушителям грозят штрафы, - сообщили в пресс-службе департамента потребсферы Кубани.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует запрет на проведение развлекательных мероприятий и предоставление услуг по курению кальянов.