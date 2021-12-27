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Общество27 декабря 2021 6:25

В Сочи состоялся Карнавальный забег

Программу открыла пробежка в новогодних костюмах на 1 км
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Карнавальный забег – это яркое и важное мероприятие в спортивном календаре Сочи. Фото: мэрия города

Карнавальный забег – это яркое и важное мероприятие в спортивном календаре Сочи. Фото: мэрия города

В Сочи прошел ночной Карнавальный забег. Об этом сообщила администрация города.

Основной частью мероприятия стала пробежка на дистанцию три километра по набережной вдоль моря и улице Приморской.

– Карнавальный забег – это яркое и важное мероприятие в спортивном календаре Сочи. Сочинцам предлагают войти в Новый год вместе со здоровыми привычками. Участником забега мог стать любой желающий. Конечно, мероприятие прошло в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, – сообщили в мэрии Сочи.

По результатам забега конкурсная комиссия определила пять самых оригинальных новогодних образов и отметила их специальными призами.

Напомним, что в Сочи полиция организовала новогодний праздник для учащихся подшефной коррекционной школы-интерната № 2.