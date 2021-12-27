В «Неделях вин Краснодарского края» принимают участие около 30 ресторанов из Сочи

25 декабря в Сочи, Анапе и Геленджике стартовали «Недели вин Краснодарского края». Фото: pixabay.com

В зимней акции «Недели вин Краснодарского края» принимают участие около 30 ресторанов из Сочи. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

25 декабря в Сочи, Анапе и Геленджике стартовали «Недели вин Краснодарского края». Акция продлится до 25 января 2022 года. Партнерами мероприятия стали 188 магазинов федеральных, региональных и локальных розничных сетей, а также 32 ресторана и кафе. Акция уже проходила летом и осенью 2021 года во всех курортных городах и в Краснодаре.

– В «Неделях вин Краснодарского края» принимают участие продовольственные магазины и рестораны Сочи. Они стали самыми активными участниками. Партнерами мероприятия стали 122 магазина и 26 ресторанов, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

Напомним, что в Сочи проект обновления пляжа «Ривьера» стал лучшим на всероссийском архитектурном конкурсе.