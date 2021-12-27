Кубань может получить федеральное финансирование на модернизацию ливневок в 2022 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарский край, как и другие регионы страны, с 2022 года сможет направить заявку на получение средств на содержание инженерных сетей, в том числе ливневых канализаций. Об этом сказал депутат Госдумы РФ, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов.

- В целом по стране срочной замены требует около 40% сетей ЖКХ. В Краснодарском крае – 60 %. Без федерального финансирования регион не справится, - отметил Первышов в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день удается каждый год модернизировать по 5-7% инженерной инфраструктуры. Финансирование позволит в разы ускорить обновление сети.