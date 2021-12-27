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Общество27 декабря 2021 7:36

В Краснодаре восстановили права свыше 620 дольщиков ЖК «Фонтаны»

Проблемный дом сдали в эксплуатацию
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В Краснодаре достроили ЖК "Фонтаны"

В Краснодаре достроили ЖК "Фонтаны"

В Краснодаре восстановили права свыше 620 участников долевого строительства жилого комплекса «Фонтаны». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

- ЖК начали строить еще в 2016 году. Но с 2019 года строки неоднократно переносились. Дом достроил другой застройщик. В конце 2021 года его удалось ввести в эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Департамент по надзору в строительной сфере подтвердил соответствие дома проектной документации и требованиям градостроительного законодательства.