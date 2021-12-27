В Краснодаре восстановили права свыше 620 дольщиков ЖК «Фонтаны»

В Краснодаре достроили ЖК "Фонтаны"

В Краснодаре восстановили права свыше 620 участников долевого строительства жилого комплекса «Фонтаны». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

- ЖК начали строить еще в 2016 году. Но с 2019 года строки неоднократно переносились. Дом достроил другой застройщик. В конце 2021 года его удалось ввести в эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Департамент по надзору в строительной сфере подтвердил соответствие дома проектной документации и требованиям градостроительного законодательства.