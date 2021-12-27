Новый компьютерный томограф поставили в больницу Брюховецкого района

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В Краснодарском крае продолжают оснащать новым оборудованием больницы и поликлиники. Так, по госпрограмме в Брюховецкую центральную районную больницу поставили новый компьютерный томограф.

- Тееперь в районе медики смогут проводить КТ пациентам с инсультом, черепно-мозговой травмой, онкологией и другими заболеваниями, требующими оперативного реагирования, - отметили в минздраве региона.

К концу 2021 года будут укомплектованы аппаратами КТ более 30 районных больниц Кубани.