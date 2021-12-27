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Происшествия27 декабря 2021 8:10

Момент ДТП, когда «Приора» сбила четырех велосипедисток в Сочи, попал на видео

Девушки госпитализированы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Скриншот с видео

Скриншот с видео

Утром 25 декабря в Сириусе произошло ДТП с пострадавшими. 35-летний водитель на «Приоре» столкнулся с автомобилем Fiat Ducato, который сопровождал велосипедисток. А затем отечественная легковушка снесла четырех спортсменок на двухколесном транспорте. Девушки оказались из сборной Тулы. Они ехали на сборы в село Веселое.

- Велосипедисток от 15 и до 24 лет госпитализировали, - сообщили в УВД Сочи.

Позже в сети появилось видео момента аварии. ДТП попало в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, как спортсменки ехали плотно друг за другом, но в какой-то момент их снесла легковушка.