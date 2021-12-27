В Сочи суд рассмотрит дело сотрудника УК из-за падения ребенка в канализационный люк

Ребенок, проходя по улице, наступил на металлический люк и упал в канализационный коллектор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи завершилось расследование уголовного дела в отношении 48-летнего исполняющего обязанности главного инженера ООО «УК» РЭО-10». Мужчину обвиняют в оказании услуги, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 9-летнему мальчику. Об этом корреспонденту «Комсомольской правда» - Кубань» рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

– По данным следствия, с момента назначения на должность по июнь 2021 года обвиняемый не организовал, а также не проконтролировал проведение необходимого комплекса мероприятий по содержанию территории около многоквартирного дома по улице Клубничной в Сочи. Помимо этого, мужчина не организовал своевременную проверку расположенного на той же территории люка канализационного коллектора на предмет его безопасности, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Известно, что утром 8 июня 2021 года ребенок, проходя по улице, наступил на металлический люк и упал в канализационный коллектор. Мальчику был причинен тяжкий вред здоровью. У него произошел перелом бедренной кости и компрессионный перелом грудных позвонков.

Следователи собрали достаточно доказательств. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.