На Кубани за сутки COVID-19 заболели 484 человека, в том числе 32 ребенка

Самому младшему пациенту 6 дней Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 484 человека, в том числе 32 ребенка. Самому младшему пациенту 6 дней, самому старшему – 98 лет. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Так, в Краснодаре заразились 114 человек, в Сочи – 51, в Динском районе – 42, в Туапсинском – 25. 16 заболеваний – в Новороссийске, по 15 - в Выселковском, Кавказском, Славянском и Тимашевском районах, 13 - в Анапе, по 12 - в Калининском, Новопокровском, Тихорецком муниципалитетах. В Ейском и Темрюкском районах заболели по 11 жителей, в Армавире, Кореновском, Лабинском, Новокубанском – по 8, в Усть-Лабинском – 7, в Апшеронском и Красноармейском районах – по 6, в Кущевском и Мостовском – по 5.

- По 4 положительных результата - в Белоглинском, Гулькевичском, Павловском, Староминском районах, по 3 - в Геленджике, Приморско-Ахтарском и Тбилисском районах, по 2 - в Щербиновском, Северском, Отрадненском, Ленинградском, Крымском, Каневском, Брюховецком, по 1 - в Абинском, Белореченском, Крыловском, Курганинском, Успенском муниципалитетах, - сообщают в оперштабе края.

За сутки на Кубани скончались 23 человека. На аппаратах ИВЛ остаются 84 пациента, 5 – на ЭКМО.