Губернатор Кубани поздравил спасателей с профессиональным праздником. В стране его отмечают 27 декабря, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Кубанские спасатели — настоящие профессионалы, одни из лучших в стране, первыми приходят туда, где нужна помощь, не боятся рисковать собой ради других. На их счету тысячи успешно проведенных аварийно-спасательных операций и сохраненных жизней. Спасибо за смелость и готовность выручить в трудную минуту, – поздравил Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

В этом году кубанские спасатели ликвидировали последствия 15 ЧС, провели почти три тысячи аварийно-спасательных работ. Спасли более 1,5 тысячи жителей.