1,4 триллиона рублей необходимо для строительства новой дороги между Сочи и Джубгой

В настоящее время по трассе от Джубги до Сочи нет технических решений. Фото: пресс-служба мэрии курорта

На строительство новой дороги между Сочи и Джубгой потребуется 1,4 триллиона рублей. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».

В настоящее время по трассе от Джубги до Сочи нет технических решений. Вопрос, какими будут источники финансирования, пока что остается открытым.

Как отметил Марат Хуснуллин, власти будут искать возможности уменьшить стоимость проекта строительства новой дороги. Возможно, начнут со строительства обходов городов.

Напомним, что в Сочи в новогодние праздники начнут курсировать дополнительные автобусы. Планируется, что запустят новый муниципальный маршрут № 777 по направлению из аэропорта Сочи до курорта «Роза Хутор».