На Кубани при пожаре погиб 86-летний мужчина

Кадры с места трагедии. Фото: СУ СК по краю.

26 декабря в станице Динской на улице Школьной загорелся частный дом. Очевидцы вызвали на место пожарных. А когда огонь был потушен, в комнате обнаружили тело хозяина.

- При пожаре погиб 86-летний мужчина. По данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, предварительной причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. В настоящее время следователем уточняется причина случившегося и очаг возгорания. Назначены экспертизы.