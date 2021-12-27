Жительница Краснодара украла 25 млн рублей из кассы предприятия Фото из архива КП

В Краснодаре работница предприятия украла из кассы около 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Так, 51-летняя женщина – руководитель предприятия - по договору беспроцентного займа получила около 25 миллионов рублей. Однако деньги в кассу она не внесла, а присвоила. На недвижимость женщины и ее семьи наложили арест на сумму около 20 миллионов.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.