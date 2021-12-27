Два человека погибли при столкновении легковушек в Динском районе Кубани Фото из архива КП

Смертельное ДТП произошло накануне в Динском районе Кубани. На трассе М-4 "Дон" столкнулись две легковушки, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, водитель Volkswagen Passat, выехав на встречку, столкнулся с Hyundai Solaris.

В результате столкновения 44-летний мужчина за рулем Volkswagen и пассажирка Hyundai погибли.

- 68-летний водитель Hyundai госпитализирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в ГИБДД региона.