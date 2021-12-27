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Общество27 декабря 2021 9:40

В Краснодаре начался монтаж выставки новогоднего авангарда

Выставка пройдет в формате квеста
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Подготовка идет полным ходом

Подготовка идет полным ходом

В Краснодаре со 2 по 9 января пройдет квест-выставка в муниципальном органном зале и во внутреннем дворе мэрии.

- Интерактивная выставка-квест будет организована по ул. Красной, 122 в фойе Муниципального концертного зала, переходах и внутреннем дворе. Здесь можно будет увидеть картины, используя современный, основанный на новых технологиях мультимедиа визуальный язык, - отметили в мэрии.

Организаторы не раскрывают всех тайн. Но известно, что на выставке будут оригинальные арт-объекты и необычные ёлки со съедобными игрушками. Каждый посетитель сможет стать частью художественной картины или инсталляции.