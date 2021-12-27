Тело обнаружили спасатели Фото из архива КП

Пенсионер погиб при подтоплении в Новороссийске. Накануне на город обрушилась непогода – прошли сильные ливни. Гибель мужчины подтвердили в правоохранительных органах.

68-летний мужчина из хутора Лесничество возвращался домой и исчез. Он перестал выходить на связь. Тогда жители вышли на поиски пропавшего. Дома у мужчины оставалась 91-летняя мать, которую он никогда не оставлял на длительное время.

К поискам пенсионера подключились спасатели, которые и обнаружили тело.

- Проводится доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято законное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.