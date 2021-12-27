В Сочи выросли цены на строящееся жилье на 45 процентов

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи за 2021 год выросли цены на строящееся жилье на 45 процентов. Если говорить о вторичном рынке, то стоимость жилья увеличилась на 75 процентов.

По мнению местного риелтора Кирилла Флуткова, Сочи становится городом только для богатых. В настоящее время квадратный метр в новостройках курорта стоит 256,3 тысячи рублей. На вторичном рынке «квадрат» стоит в среднем 245,5 тысячи рублей.

– На вторичном рынке отмечается более существенная динамика цен. Это связано с тем, что на вторичном рынке представлено меньше жилья, чем на первичном рынке, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правда» - Кубань» Кирилл Флутков.

Он считает, что именно вторичный рынок больше отвечает запросам конечных покупателей.

– Граждане, которые покупают для себя, чаще всего интересуются уже готовыми объектами. Теми, которые можно купить и сразу пользоваться, не связываясь с ремонтом, – сказал эксперт.

Кирилл Флутков отметил, что Сочи стал городом для состоятельных людей.