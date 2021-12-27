Более 100 заведений Краснодара и Сочи проверили на соблюдение ковидных ограничений

Нарушения обнаружили в трех заведениях Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 100 общественных заведений Кубани проверили на соблюдение ковидных ограничений. Рейды проводили в Краснодаре и Сочи, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, с 25 по 26 декабря нарушения зафиксировали в двух ночных клубах Краснодара, одно заведение опечатали до решения суда. Административное дело заведено и на один из ресторанов Сочи. Нарушителям выпишут штрафы.

Напомним, на Кубани действует режим «Повышенная готовность». Работа общественных заведений разрешена до 23:00, в том числе запрещены услуги курения кальянов.