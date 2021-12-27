Без света в Краснодаре остаются 2,8 тысячи человек Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 2,8 тысячи человек. Аварийное отключение произошло в Западном и Центральном округах. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, свет погас в домах по улицам Карасунской, Гимназической, Ленина, Октябрьской, Кубанонабережной, Рашпилевской, Болотникова, Димитрова, Осипенко, Пугачева, Пионерской. Восстановить подачу планируют в течение 5 часов.

При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112