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Общество27 декабря 2021 10:44

В Краснодаре завершили предпроектную проработку комплекса городской электрички

Она станет основой транспортной системы Краснодарской агломерации
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Основа системы заложена при разработке Генплана

Основа системы заложена при разработке Генплана

Завершена предпроектная проработка комплекса краснодарской городской электрички. Об этом сообщил мэр города Андрей Алексеенко.

- Электричка позволит перевозить пассажиров не только в пределах самого города, но и в радиусе 30 километров вокруг него, - отметил в Telegram-канале Алексеенко.

Он также добавил, что разработчики ОАО «РЖД» завершили технико-экономическое обоснование проекта. Также в работе принимали участие специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства, администрации города и минтранса региона.

Скоростные железнодорожные магистрали свяжут с существующими пересадочными узлами.