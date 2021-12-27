В Краснодаре завершили предпроектную проработку комплекса городской электрички

Основа системы заложена при разработке Генплана

Завершена предпроектная проработка комплекса краснодарской городской электрички. Об этом сообщил мэр города Андрей Алексеенко.

- Электричка позволит перевозить пассажиров не только в пределах самого города, но и в радиусе 30 километров вокруг него, - отметил в Telegram-канале Алексеенко.

Он также добавил, что разработчики ОАО «РЖД» завершили технико-экономическое обоснование проекта. Также в работе принимали участие специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства, администрации города и минтранса региона.

Скоростные железнодорожные магистрали свяжут с существующими пересадочными узлами.