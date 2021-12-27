На Кубани реки могут выйти из берегов

В Краснодарском крае ожидается резкий подъем уровня воды в реках. В связи с этим спасатели распространили экстренное сообщение на 27-28 декабря. Возможны подтопления.

- Из-за затяжных дождей на юго-западных притоках реки Кубань ожидаются подъёмы уровней воды местами с достижением опасных отметок. Это касается Крымского, Абинского, Северского районов, а также рек Черноморского побережья: может затронуть Геленджик, Анапу, Новороссийск и Туапсинский район, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели советуют в непогоду оставаться дома и следить за оперативными сообщениями.