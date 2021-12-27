На Кубани с начала года в лесах снесли 123 незаконные постройки Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани с начала года в лесах снесли 123 незаконные постройки. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Мы ведем жесткую борьбу с застройкой лесов. К сожалению, в ряде муниципалитетов выявили факты, когда в лесу возводят дома, коттеджи, хозпостройки, сформировали реестр – всего 374 объекта. К настоящему времени добились демонтажа 123 из них, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Лесные инспекторы подготавливали материалы, доказательства и проведение судебно-претензионной работы. В этом году проведено 4,5 тысячи мероприятий, обнаружено около 70 незаконных объектов и составлены административные дела.

Для предотвращения застройки в регионах Кубани изменяют генпланы.

– В ряде городов и районов работа подходит к завершению, однако есть территории, которым нужны дополнительные средства для разработки новых генпланов. Поручил финансовому блоку предусмотреть в краевом бюджете 2022-2024 годов бюджетные ассигнования, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.