Губернатор Кубани встретился с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием Фото: пресс-служба краевой администрации

Вениамин Кондратьев накануне встретился с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием. Глава региона поздравил митрополита с прошедшим 26 декабря днем рождения, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– На Кубани вы служите меньше года, все это время мы ощущаем мощную поддержку. Особенно велика роль духовенства в период пандемии – вера приободряет, дает надежду и силы справляться с трудностями, - отметил губернатор края. - Епархия помогает сохранять мир и согласие в большой многонациональной кубанской семье. Благодарю за широкую просветительскую деятельность, пастырскую заботу и поддержку жителей.

Митрополит, в свою очередь, поблагодарил главу региона.

– Церковь всегда с народом, особенно в годы испытаний. Пережив их, мы станем сильнее. Надеюсь, что с Божьей помощью преодолеем пандемию и сделаем все возможное на благо края, – отметил митрополит Григорий.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий родился 26 декабря 1974 года.

В 2009 году пострижен в монашество с именем Григорий, в 2013-м - избран епископом Троицким и Южноуральским, в 2018-м - назначен главой Челябинской митрополии.

В январе 2019 года возведен в сан митрополита. А в апреле этого года решением Священного Синода назначен главой Кубанской митрополии.