Мужчине присудили 3,6 года условно за нелегальную охоту на косуль на Кубани

Мужчину приговорили к 3,6 годам условно за нелегальную охоту на косуль на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани вынесли приговор жителю Карачаево-Черкесской Республики. Мужчину обвиняли в незаконной охоте на косуль. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно приговору, в марте 2020 года подсудимый вместе с группой лиц на территории кубанских охотничьих угодий незаконно пристрелили трех косуль. Министерству природных ресурсов Краснодарского края причинен ущерб в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.

А в ноябре 2020 года мужчина убил еще четырех косуль - ущерб причинен на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей.

- Подсудимый признал вину частично, ссылаясь на то, что охотник с большим стажем, а оба преступления совершил сам. Он признан виновным, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 2 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме того, с мужчины в пользу министерства природных ресурсов Кубани взыскан 1 миллион рублей. Приговор в законную силу не вступил.