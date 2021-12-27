Вечером елка на площади Флага особенно хороша. Фото: Олег УМАРОВ

Главную елку Сочи украсили более 100 тысяч светодиодов. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сочи продолжают украшать к Новому году. На главной городской площади установили елку высотой 23,5 метра.

– В каждую ветвь елки вмонтированы светодиоды – всего их более 100 тысяч, – рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

В новогоднем оформлении Сочи также принимают участие предприятия и организации. Санатории, отели, предприятия общественного питания встречают своих гостей новогодним убранством.

Ранее «Комсомолка» показала 15 великолепных фотографий новогоднего Сочи.