Более 628 тысяч человек привились от COVID-19 в Краснодаре

В Краснодаре продолжают работу 60 прививочных пунктов Фото из архива КП

Более 628 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 В Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Эпидемиологическая обстановка в Краснодаре остается напряженной. На 27 декабря коронавирус лабораторно подтвержден у 34 235 человек, из которых выздоровели 26 361 человек. В инфекционных стационарах города получают лечение 739 человек, - отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

В праздничные дни поликлиники Краснодара будут работать с 31 декабря по 9 января без выходных по графику - с 9:00 до 16:00. В учреждениях будут принимать пациентов дежурный терапевт и педиатр.

Напомним, ковидные ограничения по предоставлению QR-кодов на Кубани сохраняются до 18 января.