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Экономика27 декабря 2021 13:40

Более чем на 1 млрд рублей перевыполнен план по исполнению бюджета Краснодара

В этом году поступил 21 млрд 769 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
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На 5,5% превышен прошлогодний показатель Фото из архива КП

На 5,5% превышен прошлогодний показатель Фото из архива КП

Более чем на 1 миллиард рублей перевыполнен план по исполнению бюджета Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в этом году в городскую казну поступил 21 миллиард 768 миллионов рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 5,5% больше прошлогоднего показателя.

Расходы бюджета краевого центра с начала 2021 года составили 40 миллиардов 427 миллионов, 21 млрд 581 млн из которых отведены на социальную сферу, 4 млрд 81 млн – на зарплату специалистам бюджетной отрасли. Еще 4 млрд 341 млн выделены на дорожное хозяйство, 3 млрд 522 млн – на ЖКХ.