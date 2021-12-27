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Общество27 декабря 2021 13:55

Городские службы Краснодара будут работать в режиме повышенной готовности в новогодние праздники

При необходимости будут задействованы резервные силы
Светлана ОВДЕЙ
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По словам главы города, отсутствие света, воды и других услуг может испортить людям праздник Фото: krd.ru

По словам главы города, отсутствие света, воды и других услуг может испортить людям праздник Фото: krd.ru

Городские службы Краснодара будут работать в режиме повышенной готовности в новогодние праздники. При необходимости специалисты задействуют резервные силы, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

- Все городские службы должны быть готовы, чтобы праздничные дни прошли максимально без аварийных ситуаций. Отсутствие света, воды и каких-то элементарных услуг может испортить людям праздник, - отметил Андрей Алексеенко. - Наша задача состоит в том, чтобы эти дни все службы отработали в режиме повышенной готовности.

Подчеркивается, что уже составлены графики дежурств сотрудников в предстоящие выходные. Накануне в городе провели учения по ликвидации ЧС.

А для борьбы с гололедом в Краснодаре заготовили 11 тысяч тонн реагентов. На замерзших водоемах будут дежурить группы. Спасатели провели обколку льда на Покровских озерах и Краснодарском водохранилище.