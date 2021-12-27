23 социальных объекта возводят в Краснодаре Фото из архива КП

23 социальных объекта возводят в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в краевой столице идет строительство 12 школ, 9 детских садов и 2 спорткомплексов. Еще два объекта начнут возводить в 2022 году – сейчас заключают контракты.

В следующем году средства рассчитаны еще на четыре детских сада – всего 1260 мест, проходит заключение контрактов на работы в двух учреждениях - на 120 мест по улице Первомайской в поселке Знаменском и на 230 мест по улице Демидовской в Новознаменском.

В 2022 году также приступят к строительству школы на 1550 мест по улице им. Героя Яцкова. Еще 19 школ на 19 391 место и 32 детских сада на 7 830 мест - на стадии проектирования.

Напомним, в этом году в краевой столице двери для учеников открыли пять школ на 4 тысячи мест и пять детских садов на 1100 мест.