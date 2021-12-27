А пять счастливчиков получили билеты на шоу бесплатно

Новогоднее цирковое шоу «Секретная служба Деда Мороза. Операция Морозовы» стартовало в Сочи Парке. Увидеть представление можно до 30 декабря.

Как сообщают организаторы, сложные трюки, клоунада, воздушные гимнасты и эквилибристика, масштабные номера с 30 артистами театра и кино, в том числе участником Цирка дю Солей Дмитрием Бондарем, - все это можно увидеть в постановке. Шоу подготовлено компанией «BigShow Company» при поддержке Министерства культуры РФ.

- Для нас важно развивать цирковое искусство, Мы постарались совместить классический цирк, клоунаду и новые технологии. Еще одна фишка – это музыка, номера сопровождают новогодние песни, которые известны с детства каждому. И вот такой синтез делает наше шоу невероятно атмосферным и семейным, - отметила главный режиссер шоу Леся Булова.

Напомним, в преддверии запуска шоу в социальных сетях объявили флешмоб под хештегом #операцияморозовы, участники которого публиковали видео с исполнением новогодних песен или стихотворений. Всего за бесплатный билет на шоу боролись больше 30 человек. Пятерых счастливчиков выбрали генератором случайных чисел – они получили билеты с посещением Сочи Парка.