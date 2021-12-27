В Сочи более тысячи жителей переселят из 54 аварийных домов до 2023 года

Для удобства сочинцев в следующем году создадут электронную базу нуждающихся в улучшении жилищных условий. Фото: пресс-служба мэрии

В Сочи более тысячи жителей переселят из 54 аварийных домов. Это планируют сделать до 2023 года, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В этом году в план ремонта было включено 79 многоквартирных домов, в 63 из которых работы уже завершены. До конца 2021 года по договорам социального найма ключи от новых жилых помещений получат 89 семей из трех аварийных многоквартирных домов. В 2022 году запланирован ремонт еще почти 100 домов, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Для удобства сочинцев в следующем году создадут электронную базу нуждающихся в улучшении жилищных условий. Планируется, что с помощью этой базы можно будет отследить продвижение очереди.

Кроме того, в текущем году были разработаны новые правила благоустройства и санитарного содержания территории Сочи.

– Жители Сочи должны проживать в комфортных условиях. В их домах должны быть отопление, свет и вода. Важнейшая наша задача – это дать возможность всем сочинцам перейти на голубое топливо, – заявил мэр города Алексей Копайгородский.