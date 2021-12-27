Полиция возбудила дело

Сельхозтехники на 26 млн рублей сгорело на Кубани из-за поджога. ЧП произошло ночью, 26 декабря.

- После того как пожар был ликвидирован, полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения противоправного деяния. По результатам пожарно-технического исследования установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог, - сообщили "КП" - Кубань" в отделе МВД по Тихорецкому району.

Правоохранители нашли следы на месте происшествия. Официально сумма ущерба - 2,5 млн рублей. Однако владельцы КамАЗа-6520 2021 г. в., КамАЗа 65115 2021 г. в., трактора МТЗ-82 2021 г. в. и автомобиля МАЗ-69364 2012 г. в. озвучивают сумму в 10 раз больше.

Возбуждено уголовное дело по статье УК "Причинение умышленного ущерба". Ведется следствие.