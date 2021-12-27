Парк им. Фрунзе открыли после реконструкции в Новороссийске

Работы по второй очереди запланированы на следующий год Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk/

Первый этап реконструкции парка им. Фрунзе завершили в Новороссийске. Об открытии общественной зоны сообщил глава города Игорь Дяченко в социальных сетях.

Так, на территории высадили порядка тысячи деревьев и кустарников. В том числе здесь расширили дорожки и оборудовали места для отдыха. Обновлен и пруд, который в засуху будет также наполнен водой.

Теперь в парке им. Фрунзе работает бесплатный Wi-Fi. На территории установлены камеры видеонаблюдения, автополив и системы оповещения.

- Символично открыть парк в канун новогодних праздников. У него есть все шансы стать самой популярной территорией для отдыха и спокойных семейных прогулок, - отметил Игорь Дяченко.

Работы по второй очереди реконструкции парка им. Фрунзе запланированы на следующий год.