Дед Мороз существует…

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

И даже не в единственном числе, а во множественном! Именно Дедами Морозами и Снегурочками почувствовали себя курсанты Ушаковки, организовав поздравление с Новым годом для 80 новороссийских детей из приемных семей.

Информацию о таких малышах ребятам предоставляли в городском управлении по вопросам семьи и детства. Инициаторами акции выступили курсанты молодежного актива университета и колледжей. Они занимались всеми организационными вопросами, основная нагрузка легла на председателей студсоветов Морского и Транспортного колледжа. Средства на подарки собирали среди курсантов, откликнулись очень многие.

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

В управлении по вопросам семьи и детства предложили объединить усилия. Дело в том, что ежегодно «КТК» предоставляет городу подарки для детворы из приемных семей, вот и решили совместить общегородскую акцию и университетскую. В итоге ушаковцы поздравили более 80 детей, от Верхней Баканки до Мысхако, а 35 курсантов побывали в роли Деда Мороза и Снегурочки. Причем, как вы понимаете, оленей не было, транспорт сами организовали, опять же, кинули клич среди тех, у кого имеются личные авто. Вот так и получилось, что в гараже у Дедов Морозов и Снегурочек в эти выходные работало 11 машин, на которых и развозили подарки.

По словам главы студенческого совета Ушаковки Максима Давышина, прошло все отлично, дети были очень счастливы, когда видели курсантов с подарками.

А судя по фото, счастливы были не только те, кто получал подарки, но и те, кто их дарил!

Кстати, руководитель отдела по делам молодежи Ольга Параскиопуло уже вручила курсантам благодарственное письмо.