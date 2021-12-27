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Происшествия27 декабря 2021 16:07

В Краснодаре при взрыве газового баллона пострадали четыре человека

Взрыв произошел на территории гаражного кооператива
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре в гараже взорвался газовый баллон

В Краснодаре в гараже взорвался газовый баллон

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре на территории гаражно-строительного кооператива-88 произошел взрыв. Известно, что взорвался газовый баллон в одном из гаражей.

- Произошла разгерметизация газового баллона при его падении с последующей вспышкой газовоздушной смеси без последующего горения, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщили в МВД по г.Краснодару, по предварительным данным пострадали четыре человека.

- С места происшествия в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями доставлено четверо граждан, - сообщили официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

На месте пришествия работают сотрудники следственных органов. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение