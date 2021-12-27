Методы работы властей Кубани с бизнесом признаны самыми эффективными

Власти Кубани эффективней других регионов работают с бизнесом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край возглавил рейтинг качества оценки регулирующего воздействия, который составили в Минэкономразвития РФ по итогам работы 2021 года. Эксперты анализируют открытость властей всех уровней, от краевого до муниципального. Изучается прозрачность принятия законодательных актов, ограничения или избыточные обязанности, которые накладывают на коммерсантов. Как сообщили в администрации региона, при принятии краевых законов и постановлений власти Кубани всегда опираются на мнение бизнеса.

– Краевой закон устанавливает единые «правила игры» и предотвращает бесконтрольный рост числа обязательных требований во вновь принимаемых нормативных актах. Благодаря этой норме жизнь бизнеса значительно упрощается. Мы идем навстречу предпринимателям, балансируем интересы всех отраслей для успешного будущего края, – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Для оценки регионов было предусмотрено пять уровней – от высшего до неудовлетворительного. Кубань набрала наибольшее количество баллов и заняла первое место среди всех субъектов РФ по трем из четырех групп показателей.